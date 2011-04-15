МСП Банк увеличивает максимальный объем кредита субъектам МСП до 2 млрд руб.

МСП Банк увеличивает максимальный размер кредита для малых и средних предпринимателей до 2 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составляет 10 лет.



Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка: 7.75% годовых на любые цели для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка; 8% годовых на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса; 8.25% годовых на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.



АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").







"AK&M" от 29.10.2019