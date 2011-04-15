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В Японии проводится частичная эвакуация населения, сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Так, в регионах Канто и Тохоку (о. Хонсю) сохраняются сложные метеоусловия; обильные осадки; наводнения; ограничения движения транспорта.
Кроме того, на о. Кутиноэрабу (префектура Кагосима) объявлен повышенный уровень опасности извержения вулкана Синдакэ. Запрещено приближаться к центральной части вулкана ближе 2 км.
"AK&M" от 29.10.2019