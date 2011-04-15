На Нью-Йоркской фондовой бирже началась торговля акциями Virgin Galactic

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 28 октября началась торговля акциями космической компании британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Тем самым она стала первой публичной коммерческой космической компанией.



Стоимость акций при открытии торгов составила $12.01, позже она выросла на 9% до $12.93. Акции Virgin Galactic торгуются на бирже под тикером SPCE.



О намерении Virgin Galactic стать публичной компанией стало известно еще в июле. При этом Virgin Galactic обошла стандартные процедуры проведения IPO, объединившись с уже торгующейся на бирже компанией Social Capital Hedosophia Holdings. Это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, созданная в 2017 году бывшим топ-менеджером Facebook Чаматом Палихапитией, Social Capital Hedosophia Holdings вложила в VirginGalactic $800 млн в обмен на 49-процентную долю в компании. Оставшимся 51% акций Virgin Galactic по-прежнему владеет господин Брэнсон.



Virgin Galactic была создана в 2004 году, она занимается туристическими суборбитальными полётами и запуском искусственных спутников. Компания планирует провести первые туристические полёты уже в 2020 году и выйти на прибыль в 2021 году. Такие полёты забронировало около 600 человек, каждый из которых готов заплатить за это $250 тыс.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.10.2019