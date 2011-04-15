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29/10/2019
12:40

Авиакомпания "Россия" открыла рейсы по маршруту Москва-Занзибар

Авиакомпания "Россия" открыла рейсы по маршруту Москва ("Внуково") - Занзибар (Танзания, аэропорт им. Абейд Амани Каруме). Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Начиная с 27 октября 2019 года прямые перелёты в Занзибар осуществляются еженедельно по субботам в 22:45 (FV5887), а обратно (FV5888) по воскресеньям в 09:30 (местное время).

Рейсы будут выполняются на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 747-400.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 130 направлений. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит".

Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).

По итогам 2018 года "Россия" перевезла более 11 млн пассажиров.

"AK&M" от 29.10.2019
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