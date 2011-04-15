В России может появиться реестр участников картельных сговоров. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский, выступая на международной сессии конференции "Антимонопольное регулирование в России", говорится в сообщении ФАС.



Он отметил, что в Германии есть похожий реестр, только он значительно шире, так как ещё и включает участников, имеющих недобросовестную деловую репутацию.



Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что в последнее время начинает реализовываться норма уголовной ответственности за картели и иные ограничения конкуренции. "Уголовная ответственность за картели существовала с 1996 года, но за долгое время было только 2 приговора по этой статье. Сейчас расследуется 23 уголовных дела по 178 статье УК РФ, 4 из них уже направлены в суд", - сообщил А.Тенишев.



Начальник управления по борьбе с картелями отметил рост дел по сговору на торгах между чиновниками (заказчиками) и компаниями. Эти дела сопровождаются злоупотреблениями должностными полномочиями со стороны представителей органов власти.



А.Тенишев напомнил, что появились первые приговоры по 178 статье Уголовного кодекса РФ.



Он также отметил, что ФАС занимается расследованием и цифровых картелей. Все торги переведены на электронные площадки, на них остаются электронные следы, и у ФАС - большое поле для деятельности.



Появился ряд дел о незаконной координации деятельности, когда компании применяют цифровые инструменты для координации деятельности компаний на товарных рынках.



По словам А.Тенишева, должно пройти больше времени, чтобы количество сговоров на торгах стало меньше, а уголовных дел больше.



"AK&M" от 29.10.2019