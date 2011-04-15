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29/10/2019
14:08

PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia и Tecnicas Reunidas SA подписали контракт

PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia и Tecnicas Reunidas SA подписали контракт на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED) по проекту строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в городе Тубан (остров Ява, Индонезия). Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Благоприятная рыночная ситуация и перспективы роста потребления в Индонезии позволили совместной рабочей группе Роснефти и Pertamina разработать конкурентоспособную концепцию НПЗ/НХК. Предполагается, что завод станет одним из самых высокотехнологичных в мире (индекс Нельсона - 13.1). Проектная мощность первичной переработки нефти планируется на уровне до 15 млн т в год, нефтехимического комплекса - более 1 млн т в год по этилену и 1.3 млн т в год по производству ароматических углеводородов.

Проект получит всестороннюю поддержку индонезийских властей - как с точки зрения необходимых льгот, так и предоставления доступа к инфраструктуре. Ввод НПЗ/НХК в эксплуатацию планируется осуществить в ближайшие 5 лет. Благодаря реализации проекта, в будущем может быть создан крупный нефтехимический кластер в районе города Тубан.

Проект является значимым элементом стратегии "Роснефти", направленной на усиление присутствия на высокомаржинальном рынке нефтепродуктов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Строительство завода позволит укрепить позиции Компании на индонезийском потребительском рынке и подтвердить статус надежного партнера в нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих проектах в АТР.

PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia - совместное предприятие ПАО "НК "Роснефть" и индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina. СП было создано в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2016 года. Роснефть владеет в предприятии долей в 45%, Pertamina - 55%.

"AK&M" от 29.10.2019
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