Газпром завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" газом. Об этом говорится в сообщении компании.



Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведён до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.



Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.



Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.



"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.



В настоящее время на основных объектах обустройства Чаяндинского месторождения идут пусконаладочные работы, с опережением графика ведётся бурение эксплуатационных скважин. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, полным ходом идёт эксплуатационное бурение.



Газпром и CNPC 21 мая 2014 года подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 29.10.2019