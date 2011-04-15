В России завершён основной этап государственной инвентаризации лесов. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.



Рослесхоз представит комплексное обследование лесов, расположенных на территории всех регионов России, по 117 показателям в течение 2020 года.



В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства завершило запланированный на 2019 год основной объём работ по государственной инвентаризации лесов России. В этом году мероприятия по определению количественных и качественных характеристик лесов прошли в 16 субъектах РФ, обследовано более 244 млн га леса.



Напомним, работы по ГИЛ стартовали в 2007 году, ежегодно последовательно охватывая регионы страны. В этом году впервые государственная инвентаризация лесов проводилась в Волгоградской и Магаданской областях, республиках Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Тыва, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, а также в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь.



В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока стартовавшее ранее обследование лесов было продолжено на труднодоступных территориях. При этом ГИЛ охватила два крупнейших лесничества страны: Жиганское лесничество Республики Саха (Якутия), площадь которого достигает более 52 млн га, и Эвенкийское лесничество Красноярского края площадью более 49 млн га. Работы были осложнены из-за труднодоступности территорий и ландшафтов. В условиях полного отсутствия дорог в удаленных районах специалисты перемещались на вертолетах, высокопроходимой вездеходной технике и водным транспортом.



Государственная инвентаризация лесов проводится на землях лесного фонда и землях иных категорий наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и методов математической статистики. При проведении ГИЛ в лесных массивах закладываются так называемые постоянные пробные площади - лесные участки, на которых замеряются характеристики лесов. По итогам ГИЛ, в этом году была сформирована сеть таких площадей в количестве 4,3 тыс единиц, которые будут использоваться в дальнейшем для оценки динамики всех изменений в состоянии российских лесов.



"AK&M" от 29.10.2019