Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов завершило работы по укладке подводного перехода через реку Камыш-Самарка

Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО "Газпром добыча Оренбург" завершило работы по укладке подводного перехода через реку Камыш-Самарка в Переволоцком районе. Об этом говорится в сообщении компании.



Действующий переход было решено вывести из работы по результатам технической диагностики. Глубина его залегания не соответствовала нормам. Новый 350-метровый отрезок конденсатопровода проложили методом горизонтально-направленного бурения. Сварка и монтаж велись за пределами водоохранной зоны. Переход находится на глубине 6 метров под дном реки в герметичном кожухе, который защищает металл от воздействия влаги и является барьером, исключающим утечку продукта в воду.



Все сварные соединения прошли контроль. Проведены изоляционные работы. Применение качественных материалов и соблюдение технологии позволит длительный срок безопасно эксплуатировать объект.



ООО "Газпром добыча Оренбург" - промышленный комплекс Российской Федерации. Предприятие было создано 20 марта 1968 года.



В сферу деятельности "Газпром добыча Оренбург" входит: добыча газа, конденсата, нефти; подготовка углеводородного сырья; транспорт газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки; поиск и разведка новых месторождений нефти и газа; обеспечение производственной и экологической безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов; мониторинг окружающей среды.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 29.10.2019