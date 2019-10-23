ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 октября в размере 70.7769 руб. против 70.8382 руб. на 29 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



29.10.19 - 70.8382 руб.

26.10.19 - 71.1194 руб.

25.10.19 - 71.1400 руб.

24.10.19 - 70.9644 руб.

23.10.19 - 70.9196 руб.





















































































































































































































"AK&M" от 29.10.2019