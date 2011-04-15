Инвесторы готовятся к заседанию ФРС

В ходе торгов 28 октября 2019 года S&P 500 достиг рекордного максимума на уровне 3039 пунктов, прибавив 0.56%. Рост индекса с начала года превысил 20%, произошёл отскок после распродажи в августе. Другие ключевые индикаторы американской фондовой биржи также продемонстрировали рост. Позитивным драйвером для них стал оптимизм в отношении итогов переговоров США и Китая, а также в целом успешная корпоративная отчётность. Эти факторы уменьшают опасения относительно рецессии. Локомотивом роста на этот раз стали акции технологических компаний, а также сектор здравоохранения. Защитные сектора, напротив, потеряли более 1%. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.



Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в нуле после вчерашнего бурного роста. Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которое стартует сегодня. Как ожидается, 30 октября регулятор снизит ставку на 0.25%, что способствует оптимизму на рынках. К тому же сохраняется драйвер роста в виде сезона отчётов.



Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei прибавляет 0.5%. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng теряют по 0.4%, поскольку власти Китая остудили оптимистичные ожидания в отношении технологии блокчейна. Европейские площадки открылись в слабом минусе.



Спрос на безопасные активы по-прежнему слабый. Облигации немного прибавляют в цене после вчерашнего резкого падения. Доходность 10-летних казначейских обязательств США торгуется у 1.85%. Золото опустилось ниже $1500 за унцию. Нефть марки Brent снижается к $61 за баррель. Таким образом, интерес к рисковым активам ослаб после вчерашнего усиления. Ожидается, что индекс S&P500 в ходе предстоящей серии будет стремиться удержаться вблизи новых вершин, но не исключено снижение после достижения максимума.



Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные индекса доверия потребителей от Conference Board за октябрь. После резкого падения в прошлом месяце ожидается небольшой рост показателя благодаря сохраняющемуся на многолетних минимумах уровню безработицы. Динамика потребительской уверенности имеет в настоящее время определяющее значение для перспектив экономики США, оставаясь единственным драйвером её роста в условиях торговых войн.



До открытия основной сессии стоит обратить внимание на публикацию квартальной отчетности MasterCard (MA), Merck&Co (MRK) и Pfizer (PFE). MasterCard и Merck&Co рассчитывают на рост EPS и выручки, Pfizer прогнозирует снижение этих показателей. Между тем консервативные оценки потребительской активности от MasterCard могут способствовать появлению приятных сюрпризов в отчете, что способно привести к росту акций компании.



После закрытия основных торгов результаты за квартал представят Amgen (AMGN), AMD (AMD) и General Motors (GM). Наиболее впечатляющей может стать отчетность AMD, так как ее прибыль на акцию, как ожидается, вырастет почти на 90%. Однако, возможно, сильные результаты компании уже учтены в ценах ее акций, учитывая высокие значения P/E. В таком случае это станет препятствием для повышения котировок AMD.



Техническая картина по индексу S&P500 выглядит умеренно оптимистичной. Индекс обновил максимум на хорошем объеме, что можно отнести к положительным моментам. В то же время немного смущает образовавшийся разрыв, так как он может создавать давление на индекс. Тем не менее показатели RSI и MACD находятся на значениях, способствующих продолжению позитивной динамики. Таким образом, не исключено движение S&P500 в сторону 3070-3120 пунктов.



"AK&M" от 29.10.2019