Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 октября

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Банк России установил на 30 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7122
1 Азербайджанский манат 37.3986
100 Армянских драмов 13.4157
1 Белорусский рубль 31.0060
1 Болгарский лев 36.1716
1 Бразильский реал 15.9968
100 Венгерских форинтов 21.5554
1000 Вон Республики Корея 54.7533
10 Гонконгских долларов 81.4111
10 Датских крон 94.6978
1 Доллар США 63.8320
1 Евро 70.7769
100 Индийских рупий 90.1136
100 Казахстанских тенге 16.4513
1 Канадский доллар 48.8872
100 Киргизских сомов 91.2157
10 Китайских юаней 90.3637
10 Молдавских леев 36.3715
1 Новый туркменский манат 18.2638
10 Норвежских крон 69.1998
1 Польский злотый 16.5527
1 Румынский лей 14.8848
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7990
1 Сингапурский доллар 46.8320
10 Таджикских сомони 65.8299
1 Турецкая лира 11.1239
10000 Узбекских сумов 67.4518
10 Украинских гривен 25.3742
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0114
10 Чешских крон 27.6772
10 Шведских крон 65.6593
1 Швейцарский франк 64.0948
10 Южноафриканских рэндов 43.8581
100 Японских иен 58.6341
"AK&M" от 29.10.2019