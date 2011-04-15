Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 октября

Банк России установил на 30 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7122

1 Азербайджанский манат 37.3986

100 Армянских драмов 13.4157

1 Белорусский рубль 31.0060

1 Болгарский лев 36.1716

1 Бразильский реал 15.9968

100 Венгерских форинтов 21.5554

1000 Вон Республики Корея 54.7533

10 Гонконгских долларов 81.4111

10 Датских крон 94.6978

1 Доллар США 63.8320

1 Евро 70.7769

100 Индийских рупий 90.1136

100 Казахстанских тенге 16.4513

1 Канадский доллар 48.8872

100 Киргизских сомов 91.2157

10 Китайских юаней 90.3637

10 Молдавских леев 36.3715

1 Новый туркменский манат 18.2638

10 Норвежских крон 69.1998

1 Польский злотый 16.5527

1 Румынский лей 14.8848

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7990

1 Сингапурский доллар 46.8320

10 Таджикских сомони 65.8299

1 Турецкая лира 11.1239

10000 Узбекских сумов 67.4518

10 Украинских гривен 25.3742

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0114

10 Чешских крон 27.6772

10 Шведских крон 65.6593

1 Швейцарский франк 64.0948

10 Южноафриканских рэндов 43.8581

100 Японских иен 58.6341

"AK&M" от 29.10.2019