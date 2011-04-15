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29/10/2019
14:32

РФ направит Вьетнаму список компаний-экспортёров пшеницы

РФ направит Вьетнаму список компаний-экспортёров пшеницы. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров члена коллегии Россельхознадзора, руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Антона Кармазина с генеральным директором Департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом.

По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортёров.

В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объёмов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама.

Кроме того, вьетнамская сторона намерена проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей, направляющихся во Вьетнам, и планирует посетить ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений" для обсуждения анализа фитосанитарных рисков в отношении бодяка полевого.

Во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки.

Вьетнамская сторона выразила заинтересованность в закупках российского зерна в 2020 году объёмом более 2 млн т.

Стороны обязались усилить соблюдение фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна.

"AK&M" от 29.10.2019
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