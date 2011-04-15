РФ направит Вьетнаму список компаний-экспортёров пшеницы. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров члена коллегии Россельхознадзора, руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Антона Кармазина с генеральным директором Департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом.



По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортёров.



В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объёмов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама.



Кроме того, вьетнамская сторона намерена проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей, направляющихся во Вьетнам, и планирует посетить ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений" для обсуждения анализа фитосанитарных рисков в отношении бодяка полевого.



Во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки.



Вьетнамская сторона выразила заинтересованность в закупках российского зерна в 2020 году объёмом более 2 млн т.



Стороны обязались усилить соблюдение фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна.



"AK&M" от 29.10.2019