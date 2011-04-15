Банк России на 30 октября понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 70.7769 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 63.8320 руб.

Банк России на 30 октября понизил официальный курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 70.7769 руб. с 70.8382 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 63.8320 руб. с 63.8700 руб. 29 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 30 октября уменьшилась почти на 5 копеек (-0.07%) до 66.9572 руб. с 67.0057 руб. 29 октября.





"AK&M" от 29.10.2019