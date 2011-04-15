Счётная палата видит риски недостижения целей ФЦП "Охрана озера Байкал". Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Исполнение поручений президента России по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению обсудили на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. Позицию Счётной палаты представил аудитор Михаил Мень.



"За прошедшие три года в среднем кассовое исполнение составило 88%. На 1 октября текущего года – исполнено только 19.3% назначений, или 758.9 млн руб. О рисках недостижения цели Программы свидетельствует и крайне низкий уровень выполнения её показателей: в 2016 году – 22%, в 2017 году – 78%, в 2018 – 44.4%. Риски неисполнения программных бюджетных расходов сохраняются и в текущем году", – сообщил М.Мень.



Аудитор напомнил, что 36% из средств ФЦП предусмотрены на мероприятия по сокращению отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда. Одно из них – утилизация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – финансируется с 2013 года.



"Это одна из самых острых проблем Байкальского региона. Из 4 млрд руб. потрачен только 131 млн руб. на разработку проектной документации, которая требует корректировки в связи с несоответствием экологическим требованиям. В 2018 и 2019 годах на корректировку проекта из бюджета выделены 395 млн руб., которые в текущем году не будут реализованы. В соответствии с поручениями Президента необходимо провести конкурс, чтобы выбрать лучшие, альтернативные имеющемуся проекту решения по утилизации и обезвреживанию отходов ЦБК", – заявил аудитор.



Другой фактор риска – перемещение изначально зарезервированных на эти цели средств в резерв Минфина. Ко второму чтению законопроекта о бюджете на предстоящую трехлетку так "заморожены" оказались 4.7 млрд руб.



М.Мень также отметил, что сейчас запланированы ассигнования только на 2020 год – 466.6 млн руб. На последующие 2021 и 2022 годы подобных планов и вовсе нет.



Также М.Мень указал на низкую эффективность других экологических мероприятий. "На реализацию мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга, уже израсходовано 95% предусмотренных средств – 197.6 млн руб., – сообщил он. – При этом по данным Росприроднадзора содержание нефтепродуктов в Селенге превышено в 7.7 раза. Существенно нарушаются сроки ввода в эксплуатацию очистных сооружений и полигонов твёрдых бытовых отходов".



Резюмируя, аудитор указал на низкую степень реализации федерального проекта "Сохранение озера Байкал". На 1 сентября 2019 года не выполнены восемь из предусмотренных девяти контрольных точек.



"AK&M" от 29.10.2019