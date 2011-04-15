Меры господдержки, направленные на развитие Северного Кавказа, пока не достигли ожидаемого эффекта, заявила Счётная палата

Меры господдержки, направленные на развитие регионов Северного Кавказа, пока не достигли ожидаемого эффекта. Кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах. Примеров успешно завершённых инвестпроектов крайне мало, напряжённость на рынке труда сохраняется. Такие выводы сделала Счётная палата по итогам анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа.



"Говорить о решении запланированных задач социально-экономического развития, в том числе о снятии напряжённости на рынке труда в регионах Северного Кавказа, пока преждевременно. Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017-2018 годах реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создается около 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объёму внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объёма, в 2018 году - 36%", - сообщила на коллегии аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.



Всего в 2017-2018 годах на реализацию подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года" направлено 8.8 млрд руб., из них средства федерального бюджета - 5.5 млрд руб. В 2019 году направлено ещё 2.4 млрд руб. из федерального бюджета.



Субсидии предоставляются бюджетам регионов для инвестирования в корпорации развития регионов на реализацию инвестпроектов. При этом механизм отбора, финансирования и реализации инвестпроектов недостаточно проработан: он сложен, непрозрачен и сопряжён с коррупционными рисками. "Действующий механизм реализации инвестиционных проектов с привлечением средств федерального бюджета капитализирует акционерные общества субъектов СКФО. При этом федеральные органы не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью. Взаимоотношения между субъектами, акционерными обществами и инвесторами на федеральном уровне детально не урегулированы. В результате это приводит к разному пониманию процедуры предоставления инвестиций и утрате контроля за использованием средств федерального бюджета", - пояснила С.Орлова.



Контрольное ведомство подчеркнуло, что Минкавказ поздно утвердил перечень инвестпроектов на 2019 год, что создает риски нарушения сроков их реализации.



Кроме того, анализ показал, что реализация госпрограммы как основного инструмента государственной политики на Северном Кавказе осуществляется в отсутствие актуализированной Стратегии развития СКФО.



"В настоящее время не сформирована система документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегия развития СФКО была разработана ещё в 2010 году и с тех пор не актуализировалась. В результате предусмотренные в Стратегии приоритетные и перспективные проекты не связаны с инвестпроектами, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета", - отметила аудитор.



"AK&M" от 29.10.2019