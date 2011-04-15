В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

С 29 октября 2019 года вступили в силу изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми плата, вносимая лицами, ведущими садоводство или огородничество без вступления в члены товарищества, освобождается от налога на прибыль. Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



В соответствии с документом, при определении налоговой базы товариществ собственников недвижимости не будут учитываться взносы, которые вносят собственники и иные правообладатели садовых или огородных участков, не являющиеся членами этого товарищества. Обязанность таких собственников делать взносы предусмотрена ранее вступившими в силу поправками к закону о ведении садоводства и огородничества.



"У нас есть большое количество людей, которые живут на своих дачах, в садовых домах и не хотят быть членами садовых товариществ, как это было раньше, когда все были членами каких-то товариществ, но они также платят за инфраструктуру посёлка, также платят какие-то взносы - и почему они должны платить налог больше, чем те люди, которые являются членами товарищества", - пояснил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



Кроме того, вступивший в силу закон изменил слова "дачи" и "дачный" на "садовые дома" и "садоводческий". Для освобождения от налогообложения доходов, полученных от продажи выращенных на своих участках овощей, фруктов и животных, теперь нужно будет получать справку не в правлении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, а в правлении товарищества собственников недвижимости.





"AK&M" от 29.10.2019