ЦБ объявил учётную цену золота на 30 октября - 3063.49 руб./г против 3090.57 руб./г на 29 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3063.49 руб./грамм
Серебро: - 37.05 руб./грамм
Платина: - 1879.86 руб./грамм
Палладий: - 3694.04 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.10 24.10 25.10 26.10 29.10
Золото 3043.12 3065.02 3056.83 3095.87 3090.57
Серебро 36.06 35.97 35.99 37.29 37.22
Платина 1816.73 1835.83 1886.84 1909.39 1905.62
Палладий 3592.54 3595.76 3580.69 3652.13 3661.33