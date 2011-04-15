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29/10/2019
16:04

Ценовые ожидания предприятий в октябре продолжили снижаться

Данные опроса предприятий, проведённого Банком России, свидетельствуют о снижении ценовых ожиданий четвёртый месяц подряд, говорится в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

При этом динамика ожиданий в различных отраслях была разнонаправленной. Так, хороший урожай большинства культур способствовал снижению ценовых ожиданий в сельском хозяйстве. Снижение мировых цен на металлические руды отразилось на ценовых ожиданиях в добыче полезных ископаемых. В то же время росли ценовые ожидания в сфере торговли. Предприятия повысили оценку текущего и ожидаемого уровней спроса.

Как сообщалось ранее, в октябре под влиянием замедления инфляции также снизились инфляционные ожидания населения (8.6% после 8.9% в сентябре). В октябре респонденты реже говорили о значительном росте цен на отдельные товары и услуги, такие как жилищно-коммунальные услуги, лекарства, бензин, фрукты и овощи.

Помимо ожиданий бизнеса и населения, Банк России также оценивает ожидания, заложенные в доходности инструментов финансового рынка. В октябре годовая вмененная инфляция на 4 года вперед, заложенная в цены ОФЗ-ИН, по оценкам Банка России, продолжила снижаться и составила 3.1% (в августе – 3.5%). Это является новым минимальным значением за всю историю обращения данных бумаг.

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