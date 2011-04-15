"Газпром нефть" разместила облигации на 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



"Газпром нефть" 28 октября закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объёмом 25 млрд руб. и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. В рамках выпуска предусмотрен 2-летний call-опцион - возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.



Высокое кредитное качество "Газпром нефти" обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в 3 раза от первоначального объёма книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6.85% годовых - это на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона. Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд руб. к изначальному ориентиру.



Организаторами выпуска выступили ООО "БК Регион", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Банк ГПБ". Агент по размещению - ООО "БК Регион". Расчёты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 ноября 2019 года на Московской Бирже.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I полугодие 2019 года составила 215.039 млрд руб., увеличившись на 29.2% к аналогичному периоду предыдущего года - 166.475 млрд руб. Выручка составила 1.215 трлн руб., показатель вырос на 6.8%.





"AK&M" от 29.10.2019