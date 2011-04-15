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29/10/2019
17:29

В Нижегородской области упразднена карантинная фитосанитарная зона

Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Данная зона находилась на площади более 5.8 га в Дзержинске на территории тепличного комплекса акционерного общества, осуществляющего производство свежих овощей, салата и рассады.

Карантинная фитосанитарная зона была установлена на данном предприятии в июне 2017 года в связи с выявлением пяти очагов распространения западного (калифорнийского) цветочного трипса. Сотрудники тепличного комплекса провели ряд мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной Управлением Россельхознадзора программой локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта. Данные мероприятия позволили предотвратить дальнейшее распространение карантинного объекта и полностью его ликвидировать.

Критериями ликвидации популяции западного (калифорнийского) цветочного трипса в соответствии с указанной программой являлось отсутствие вредителя в карантинной фитосанитарной зоне в течение двух полных оборотов поражаемой культуры. Они подтверждены данными, полученными в результате фитосанитарных обследований, проводимых в рамках выездных проверок и мониторинговых мероприятий, а также заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта и подкарантинной продукции ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

"AK&M" от 29.10.2019
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