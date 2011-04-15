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29/10/2019
17:14

Недельные расходы россиян на прошлой неделе снизились на 1.6%

На 43-й неделе текущего года, с 21 по 27 октября 2019 года, объём повседневных расходов продемонстрировали небольшое снижение. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4.342 тыс. руб., что на 1.6% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

С 21 по 27 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 7.69 руб. меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 57.47 руб., или на 1.3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 43-й недели оказались ниже на 22.56 руб., или на 0.5%.

В целом в этом году недельные расходы не растут. Если сравнить средние расходы с начала года по 43 неделю (4.304 тыс. руб.) и с аналогичным периодом в прошлом году (4.302 тыс. руб.), разница составляет лишь в 2.5 руб., или 0.1%.


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