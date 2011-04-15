Кабмин утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель стратегии - создание конкурентоспособного производства в судостроительной отрасли, повышение уровня эффективности управления судостроительными и судоремонтными организациями, решение вопросов импортозамещения при строительстве, сервисном обслуживании и ремонте кораблей, судов и морской техники.



Стратегия определила целевые индикаторы её реализации, задачи, решение которых позволит обеспечить достижение этих индикаторов, а также сценарии развития судостроительной промышленности и источники ресурсного обеспечения реализации Стратегии.



Стратегию предполагается реализовать в три этапа. На I этапе (2019-2022 годы) предусмотрено формирование экономических механизмов реализации стратегии, разработка и актуализация документов стратегического планирования организаций судостроительной отрасли, решение первоочередных вопросов импортозамещения и локализации судостроительного производства, в том числе судового комплектующего оборудования, реорганизация и оптимизация состава отрасли.



На II этапе (2023-2025 годы) - формирование единого цифрового пространства судостроительной промышленности, повышение её конкурентоспособности, создание эффективной системы продвижения продаж, ремонта и сервисного обслуживания кораблей, судов и морской техники, преодоление влияния санкций иностранных государств.



На III этапе (2026-2035 годы) - достижение целей стратегии и плановых значений целевых индикаторов её реализации, обеспечение независимости отрасли от поставок продукции из иностранных государств, достижение устойчивого роста объёмов производства, улучшение условий труда, повышение уровня квалификации и социальной обеспеченности работников отрасли.





"AK&M" от 29.10.2019