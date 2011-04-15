Московская область лидирует по объёму строительства жилья

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 11.8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 7.4%, Краснодарском крае - 5.9%, Ростовской области - 3.7%, Республике Татарстан - 3.6%, Ленинградской области - 3.4%, Республике Башкортостан - 3.2%, Свердловской области - 2.4%, Воронежской области - 2.3%, Санкт-Петербурге - 2.2%, Новосибирской области - 2.1%, Нижегородской области - 2%. В указанных субъектах РФ построена половина общей площади жилья, введённой в России. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Начиная с августа 2019 года, данные о жилищном строительстве приводятся с учётом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, которые ранее не учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объёме начали действовать нормы федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



В январе-сентябре 2019 года введено в эксплуатацию 638.9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 636 тыс. - без учёта квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 48.9 млн кв. м (из них 48.6 млн кв. м - без учёта жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 106.9% к соответствующему периоду предыдущего года). В январе-сентябре 2018 года введено 45.5 млн кв. м жилья, 98% к январю-сентябрю 2017 года.



В январе-сентябре 2019 года населением построено 181.8 тыс. жилых домов (из них 178.9 тыс. - без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 25.3 млн кв. м (из них 25 млн кв. м - без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, что составило 111.4% к январю-сентябрю 2018 года).



При значительных объёмах жилищного строительства (без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) в январе-сентябре 2019 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январём-сентябрём 2018 года в Санкт-Петербурге - на 24.9%, Ленинградской области - на 19.6% и Московской области - на 9.6%.



Доля индивидуального домостроения в общей площади завершённого строительством жилья составила: в целом по России - 51.7%; в Республике Алтай, Чеченской Республике, Забайкальском и Камчатском краях, Мурманской области - от 91.6% до 97.9%, в Еврейской автономной области - 100%.



"AK&M" от 29.10.2019