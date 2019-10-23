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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 30 октября, в размере 63.8320 руб. против 63.87 руб. на 29 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
29.10.19 - 63.8700 руб.
26.10.19 - 63.9966 руб.
25.10.19 - 63.8600 руб.
24.10.19 - 63.7997 руб.
23.10.19 - 63.6336 руб.
"AK&M" от 29.10.2019