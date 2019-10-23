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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 30 октября, в размере 70.7769 руб. против 70.8382 руб. на 29 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
29.10.19 - 70.8382 руб.
26.10.19 - 71.1194 руб.
25.10.19 - 71.1400 руб.
24.10.19 - 70.9644 руб.
23.10.19 - 70.9196 руб.
"AK&M" от 29.10.2019