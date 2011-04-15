РЖД расширили перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу

Холдинг "РЖД" расширил перечень поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. Об этом говорится в сообщении компании.



Возможность оформить проездные документы, не предусматривающие возврата в случае отказа от поездки, теперь можно на следующие поезда отправлением с 26 декабря: N 19/20 "Премиум" Москва - Ростов-на-Дону, N 21/22 "Полярная стрела" Москва-Лабытнанги, N 41/42 "Мордовия" Москва-Саранск, N 115/116 "Поморье" Москва-Северодвинск, а также на поезд N 1/2 "Волгоград" Москва-Волгоград.



Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки. Доля мест, реализуемых по невозвратным тарифам, составляет до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.



При этом невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями, отменами поездов и рядом других обстоятельств, ознакомиться с которыми можно на сайте pass.rzd.ru. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств.



Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов (дерегулированный сегмент). На поездки в плацкартных и общих вагонах (регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.



Путешествовать по невозвратным билетам с конца декабря можно будет в общей сложности на 14 поездах, курсирующих во внутригосударственном сообщении. Ознакомиться с перечнем поездов, а также получить подробную информацию о стоимости невозвратных билетов и датах поездок по ним можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - "Тарифы и акции". Приобрести невозвратные билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". В системах продаж электронных билетов маршруты поездов, на которые действует невозвратный тариф, промаркированы специальной иконкой.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 30.10.2019