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30/10/2019
11:56

Экспорт продукции АПК по итогам 10 месяцев превысил $19 млрд

Экспорт продукции АПК превысил $19 млрд по итогам 10 месяцев 2019 года. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе IV ежегодного Аграрного форума России, говорится в сообщении министерства.

По словам замминистра, Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью.

"Общий объём поставок продовольствия за 10 месяцев составил $19.3 млрд, причём незерновой экспорт увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Дополнительные инвестиции сейчас позволяют нам наращивать показатели и диверсифицировать поставки, открывая новые рынки", - заявила О.Лут.

В частности, производители мяса птицы за четыре месяца смогли экспортировать в Китай продукцию на $74 млн. В дальнейшем экспортёры планируют усиливать своё присутствие на рынках Вьетнама, Саудовской Аравии и других восточных государств.

Одним из ключевых экспортных товаров является масложировая продукция, объём экспорта которой превысит $3.5 млрд по итогам 2019 года. По итогам 10 месяцев текущего года, отрасль демонстрирует самые высокие темпы роста.

С учётом снижения цены российский сахар становится более конкурентоспособным на рынках стран СНГ. Замминистра отметила, что производство этого товара в России в 2019 году может составить более 7 млн т, что на 500 тыс. т превышает прогноз Международной организации по сахару (ISO).

О.Лут напомнила, что Минсельхоз оказывает всестороннюю поддержку экспортоориентированным предприятиям. Ведомство одобрило соглашения с 14 сельхозпроизводителями о повышении конкурентоспособности, также 15 компаний проходят отбор. Данный механизм предполагает общий объём финансирования экспортёров в размере 50 млрд руб. для 29 компаний, и по итогам первых двух месяцев применения этого вида поддержки Минсельхоз оценил результаты положительно.

Кроме того, государство предоставляет субсидию на транспортировку агропродукции железнодорожным транспортом, объём которой в 2019 году составил 1.275 млрд руб. Минсельхоз внёс предложения об увеличении этой суммы до конца года.

"AK&M" от 30.10.2019
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