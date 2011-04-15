М.Гуцериев выкупит 49% застройщика "А101"

Михаил Гуцериев (основатель группы "Сафмар") выкупит 49% застройщика "А101" с баланса банка непрофильных активов "Траст". Об этом пишут СМИ.



Он доведёт свою долю в компании до 100%.

Девелопер перешёл в собственность "Траста" после санации Бинбанка.



Сейчас М.Гуцериев владеет 51% компании.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.10.2019