М.Гуцериев выкупит 49% застройщика "А101"

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Михаил Гуцериев (основатель группы "Сафмар") выкупит 49% застройщика "А101" с баланса банка непрофильных активов "Траст". Об этом пишут СМИ.
Он доведёт свою долю в компании до 100%.
Девелопер перешёл в собственность "Траста" после санации Бинбанка.
Сейчас М.Гуцериев владеет 51% компании.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.10.2019
Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...