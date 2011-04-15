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30/10/2019
13:17

ЦБ повысил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга для включения ценных бумаг в Ломбардный список

Совет директоров Банка России с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный список Банка России. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Так, с 1 января 2020 года для облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, облигаций субъектов Российской Федерации и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне "А+(RU)" / "ruA+" по классификации кредитных рейтинговых агентств АО "АКРА" / АО "Эксперт РА".

Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами - нерезидентами Российской Федерации, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне "ВВ" / "Ва2" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings / Moody's Investors Service.

При включении указанных ценных бумаг в Ломбардный список, помимо рейтингов, будут учитываться условия их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

Решение о повышении минимального уровня кредитного рейтинга для включаемых в Ломбардный список ценных бумаг не распространяется на выпуски ценных бумаг, включенные в Ломбардный список до 1 января 2020 года.

Помимо этого, совет директоров Банка России с учётом ожидаемого сохранения профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточного объёма обеспечения у кредитных организаций принял решение повысить требования к минимальному уровню кредитных рейтингов организаций, включаемых в Перечень, и субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включаемых в Список субъектов, в целях проведения стандартных операций предоставления ликвидности.

С 1 января 2020 года для организаций, входящих в Перечень, а также субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Список субъектов, минимальный кредитный рейтинг будет установлен на уровне "А+(RU)" / "ruA+" по классификации кредитных рейтинговых агентств АО "АКРА" / АО "Эксперт РА".

"AK&M" от 30.10.2019
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