В Ломбардный список ЦБ включены ценные бумаги ряда предприятий

В Ломбардный список Банка России включены ценные бумаги ряда предприятий. Об этом говорится в материалах ЦБ.



В соответствии с решением совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги: государственные облигации Белгородской области (RU34012BEL0), биржевые облигации АО "Почта России" (4B02-06-00005-T-001P, 4B02-08-00005-T-001P), биржевые облигации АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (4B02-06-31153-H-001P), биржевые облигации АО "Трансмашхолдинг" (4B02-03-35992-H-001P).



"AK&M" от 30.10.2019