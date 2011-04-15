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30/10/2019
12:48

Правительство РФ утвердило составы рабочих групп для "регуляторной гильотины"

Правительство Российской Федерации утвердило составы и порядок работы 41 рабочей группы для реализации "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности. Замминистра Сергей Галкин назначен сопредседателем рабочей группы по "регуляторной гильотине" в сфере туризма, говорится в сообщении МЭР.

Рабочие группы были сформированы при участии представителей ФОИВ, экспертного, академического и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, общественных организаций предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей и других представителей. В каждой рабочей группе несколько сопредседателей - от органов власти и от бизнеса.

В состав рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере туризма включены 18 человек, среди которых представители различных ассоциаций и союзов в сфере туризма, деловых объединений, компаний, Торгово-промышленной палаты и аппарата бизнес-омбудсмена Москвы.

Рабочие группы участвуют в формировании новых структур регулирования, подготовке проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также других документов в соответствующих сферах общественных отношений. Деятельность участников рабочих групп будет направлена как на оценку входящих положений от госорганов, так и на подготовку собственных предложений, касающихся всех механизмов контроля, начиная от новой структуры регулирования и заканчивая конкретными обязательными требованиями. Работа групп будет вестись до 2020 года, результатом работы станет создание нового контрольно-надзорного регулирования.

"AK&M" от 30.10.2019
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