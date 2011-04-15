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30/10/2019
12:33

В РФ с 2020 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций

В РФ с 2020 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Она будет применяться, начиная с представления декларации за налоговый период 2019 года.

В новой форме учтена отмена обязанности налогоплательщиков ежеквартально представлять расчёты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года N 63-ФЗ. Поэтому из её разделов исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчётные периоды.

Также в декларацию дополнительно внесены идентификаторы признаваемых объектами налогообложения морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания.

В ней появились и коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической эффективности, имущества, расположенного во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ, которое используется при разработке морских месторождений углеводородного сырья. Кроме того, в декларацию внесены коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с законом об инновационных научно-технологических центрах.

Соответствующий приказ ФНС России опубликован на интернет-портале правовой информации.

"AK&M" от 30.10.2019
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