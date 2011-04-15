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30/10/2019
12:35

"Сафмар" купил 27.24% акций Кузбасской топливной компании

Группа "Сафмар" и Prosperity Capital Management договорились о покупке компанией "Килтон Оверсис Лимитед" 27.24% пакета акций ПАО "КТК", находящегося под управлением Prosperity. Об этом говорится в сообщении группы.

Сделка состоялась 18 октября 2019 года. Сумма сделки составила $82.9 млн (или 196.27 руб. за акцию в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на дату сделки).

Компания "Килтон Оверсис Лимитед" сделает обязательное предложение о приобретении всех остальных акций КТК по цене сделки с Prosperity Capital Management в соответствии с российским законодательством.

Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.

Кузбасская топливная компания (ИНН 4205003440) является одной из крупнейших угледобывающих компаний Кемеровской области и России.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 30.10.2019

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