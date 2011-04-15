Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/10/2019
12:40

В Новой Москве введут 1 млн "квадратов" недвижимости до конца года

Порядка 1 млн кв. метров недвижимости планируется ввести в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца этого года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Жилья сдадим около 650 тыс. "квадратов" и еще 350 тыс. кв. м составит коммерческая недвижимость и социальные объекты", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что с июля 2012 года в Новой Москве введено 17 млн кв. м недвижимости.

"С начала этого года сдано уже 1.7 млн "квадратов", то есть 10% от объёма, введённого за семь лет. В ближайшие годы строительство недвижимости в ТиНАО будет нарастать. В 2020-2022 годах введём не менее 8 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости", - подчеркнул В.Жидкин.

"AK&M" от 30.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100