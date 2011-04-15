В Новой Москве введут 1 млн "квадратов" недвижимости до конца года

Порядка 1 млн кв. метров недвижимости планируется ввести в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца этого года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Жилья сдадим около 650 тыс. "квадратов" и еще 350 тыс. кв. м составит коммерческая недвижимость и социальные объекты", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что с июля 2012 года в Новой Москве введено 17 млн кв. м недвижимости.



"С начала этого года сдано уже 1.7 млн "квадратов", то есть 10% от объёма, введённого за семь лет. В ближайшие годы строительство недвижимости в ТиНАО будет нарастать. В 2020-2022 годах введём не менее 8 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости", - подчеркнул В.Жидкин.



"AK&M" от 30.10.2019