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30/10/2019
12:36

На станциях МЦД-1 и МЦД-2 установят элементы пассажирской инфраструктуры

На станциях МЦД-1 и МЦД-2 установят элементы пассажирской инфраструктуры, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Среди них более 800 урн и лавочек, более 150 стоек экстренного вызова, с помощью которых можно связаться с полицией в случае чрезвычайной ситуации", - сказал начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов, цитируемый в сообщении.

По его словам, организуют пересадку между разными видами транспорта по принципу "сухие ноги" там, где это возможно.

"На большинстве остановок будущих МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" полностью заменено покрытие платформ. На них также начали устанавливать новые погодные модули, которые защищают пассажиров от осадков. Их оформили в соответствии с концепцией архитектурного облика МЦД", - отметил А.Акимов.

"AK&M" от 30.10.2019
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