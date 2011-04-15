На станциях МЦД-1 и МЦД-2 установят элементы пассажирской инфраструктуры, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Среди них более 800 урн и лавочек, более 150 стоек экстренного вызова, с помощью которых можно связаться с полицией в случае чрезвычайной ситуации", - сказал начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов, цитируемый в сообщении.



По его словам, организуют пересадку между разными видами транспорта по принципу "сухие ноги" там, где это возможно.



"На большинстве остановок будущих МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" полностью заменено покрытие платформ. На них также начали устанавливать новые погодные модули, которые защищают пассажиров от осадков. Их оформили в соответствии с концепцией архитектурного облика МЦД", - отметил А.Акимов.



"AK&M" от 30.10.2019