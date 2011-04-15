Россия возобновила поставки пшеницы на рынок Вьетнама. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания Российско-Вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, слова которого приводятся в сообщении, объём взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией между нашими странами в 2018 году увеличился на 40% по сравнению с 2017 годом и составил более $1 млрд. Несмотря на то, что в январе-сентябре 2019 года в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием наблюдалась отрицательная динамика из-за снижения российского экспорта зерновых, по результатам работы Межправкомиссии с вьетнамской стороной удалось договориться о возобновлении поставок российской пшеницы.



Во Вьетнам к октябрю этого года уже было отгружено более полумиллиона тонн зерна. Стороны договорились об усиленном фитосанитарном надзоре за партиями пшеницы.



Кроме того, российская сторона приступила к поставкам замороженного мяса птицы во Вьетнам. В настоящее время аттестовано три отечественных предприятия, ведутся переговоры по расширению перечня экспортёров. Обсуждаются вопросы по согласованию сертификатов на молоко и молочную продукцию.



"AK&M" от 30.10.2019