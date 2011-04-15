Посольство Израиля в России приостановило работу. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.



Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в Посольство закрыт.



"В связи с решением Министерства Финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21.07.2019 договорённости и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть Посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в Посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", - говорится в сообщении.



"AK&M" от 30.10.2019