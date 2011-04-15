Skoda отзывает 718 автомобилей в РФ

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 718 транспортных средств марки Skoda Rapid. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.

Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что конфигурация MBConnect была неправильно выполнена, и по этой причине система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



На автомобилях Skoda Rapid необходимо активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - лёгковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen Коммерческие автомобили является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание легких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"AK&M" от 30.10.2019