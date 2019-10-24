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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 октября в размере 63.8734 руб. против 63.8320 руб. на 30 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
30.10.19 - 63.8320 руб.
29.10.19 - 63.8700 руб.
26.10.19 - 63.9966 руб.
25.10.19 - 63.8600 руб.
24.10.19 - 63.7997 руб.
"AK&M" от 30.10.2019