ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 октября в размере 63.8734 руб. против 63.8320 руб. на 30 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.10.19 - 63.8320 руб.

29.10.19 - 63.8700 руб.

26.10.19 - 63.9966 руб.

25.10.19 - 63.8600 руб.

24.10.19 - 63.7997 руб.





















































































"AK&M" от 30.10.2019