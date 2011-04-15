Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 октября

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Банк России установил на 31 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.8810
1 Азербайджанский манат 37.4229
100 Армянских драмов 13.4160
1 Белорусский рубль 31.1168
1 Болгарский лев 36.3103
1 Бразильский реал 15.9759
100 Венгерских форинтов 21.5356
1000 Вон Республики Корея 54.7853
10 Гонконгских долларов 81.4743
10 Датских крон 95.0596
1 Доллар США 63.8734
1 Евро 71.0081
100 Индийских рупий 90.0145
100 Казахстанских тенге 16.4345
1 Канадский доллар 48.8291
100 Киргизских сомов 91.2917
10 Китайских юаней 90.4863
10 Молдавских леев 36.3951
1 Новый туркменский манат 18.2757
10 Норвежских крон 69.1720
1 Польский злотый 16.6623
1 Румынский лей 14.9272
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8208
1 Сингапурский доллар 46.8899
10 Таджикских сомони 65.8828
1 Турецкая лира 11.1239
10000 Узбекских сумов 67.5195
10 Украинских гривен 25.5632
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2370
10 Чешских крон 27.8043
10 Шведских крон 65.7134
1 Швейцарский франк 64.3820
10 Южноафриканских рэндов 43.6828
100 Японских иен 58.6829
"AK&M" от 30.10.2019