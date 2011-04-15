Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 октября

Банк России установил на 31 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.8810

1 Азербайджанский манат 37.4229

100 Армянских драмов 13.4160

1 Белорусский рубль 31.1168

1 Болгарский лев 36.3103

1 Бразильский реал 15.9759

100 Венгерских форинтов 21.5356

1000 Вон Республики Корея 54.7853

10 Гонконгских долларов 81.4743

10 Датских крон 95.0596

1 Доллар США 63.8734

1 Евро 71.0081

100 Индийских рупий 90.0145

100 Казахстанских тенге 16.4345

1 Канадский доллар 48.8291

100 Киргизских сомов 91.2917

10 Китайских юаней 90.4863

10 Молдавских леев 36.3951

1 Новый туркменский манат 18.2757

10 Норвежских крон 69.1720

1 Польский злотый 16.6623

1 Румынский лей 14.9272

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8208

1 Сингапурский доллар 46.8899

10 Таджикских сомони 65.8828

1 Турецкая лира 11.1239

10000 Узбекских сумов 67.5195

10 Украинских гривен 25.5632

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2370

10 Чешских крон 27.8043

10 Шведских крон 65.7134

1 Швейцарский франк 64.3820

10 Южноафриканских рэндов 43.6828

100 Японских иен 58.6829

"AK&M" от 30.10.2019