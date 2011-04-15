Интервал движения поездов в час пик на МЦК уменьшится до четырёх минут

Интервал движения поездов в час пик на Московском центральном кольце (МЦК) уменьшится до четырёх минут, начиная с ноября 2019 года, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Он подчеркнул, что дальнейшее развитие транспортной системы Москвы и Подмосковья будет идти за счёт проекта Московские центральные диаметры (МЦД). Уже в 2019 году запустят движение по первым двум маршрутам: МЦД-1"Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Это позволит обеспечить совмещённое движение поездов МЦД в общем графике с другими пригородными составами и минимальным интервалом в 5-6 минут.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 30.10.2019