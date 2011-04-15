Группа ПИК рассматривает участие в масштабной программе строительства в Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении компании.



Подробности проектов не уточняются.

ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является крупнейшим девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Основной акционер компании - Сергей Гордеев.





"AK&M" от 30.10.2019