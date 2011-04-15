"Траст" передаст недвижимость под управление УК "Траст Недвижимость"

Банк непрофильных активов ПАО "Банк "Траст" с 1 ноября 2019 года передаст свой портфель недвижимости под управление созданной для этих целей УК "Траст Недвижимость". Об этом говорится в сообщении организации.



"Мы передаем контроль над всеми объектами коммерческой недвижимости собственной управляющей компании. <…> Под управлением УК будет более 1.5 млн кв. м коммерческой недвижимости…", - прокомментировал главный исполнительный директор Банка непрофильных активов Михаил Хабаров, слова которого приводятся в сообщении.



Под управление УК "Траст Недвижимость" перейдут офисные, торговые и складские объекты, которые находятся как в Москве, так и в регионах РФ. Среди них бизнес-центр "Доминион" (Москва, здание общей площадью 21.5 тыс. кв. м), бизнес-центр "Чайка" (Москва, здание общей площадью 25.1 тыс. кв. м), офисно-складской комплекс "Саларьево" (Москва, здание общей площадью 30.5 тыс. кв. м), универмаги группы "Ясенево": "Белград", Добрынинский", "Молодёжный", "Ясенево" (Москва, здания общей площадью 48.2 тыс. кв. м), производственно-складской комплекс "Радиальная" (Москва, здание общей площадью 42.8 тыс. кв. м), ТРЦ "Торговый Квартал" (Калуга, здание общей площадью 43 тыс. кв. м), ТРЦ "Парма" (Сыктывкар, здание общей площадью 22.5 тыс. кв. м). Перед УК поставлены задачи по операционному контролю и сопровождению этих объектов.



Генеральным директором управляющей компании назначен Максим Бубон.



Банк "Траст" - кредитная организация в составе финансовой группы "Открытие". Головной организацией группы является ПАО Банк "ФК Открытие". Приоритетные направления деятельности - розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством и с корпоративными клиентами.





"AK&M" от 30.10.2019