ЦБ подозревает экс-руководство РАМ Банка в выводе активов на 2.2 млрд руб.

Временная администрация по управлению ООО "РАМ Банк", назначенная приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путём финансирования организаций, имеющих сомнительную платёжеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 2.2 млрд руб. Об этом говорится в материалах ЦБ.



По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.



Арбитражный суд города Москвы 16 октября 2019 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.





"AK&M" от 30.10.2019