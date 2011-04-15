В ЕАЭС заработает общий рынок драгоценных металлов и драгоценных камней, сообщил Минфин.



Так, 24 октября 2019 года на заседании Евразийского межправительственного совета состоялась процедура парафирования соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.



Соглашение было подписано главами правительств союзных стран 25 октября. Соглашением определены правовые основы и требования к функционированию рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, позволяющие снять существующее ограничение, связанное с отсутствием взаимного признания пробирных клейм государств-членов при взаимной торговле ювелирными изделиями. Реализация соглашения также позволит создать условия для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий на внутреннем рынке ЕАЭС. Устранение данного ограничения позволит участникам ювелирного рынка ЕАЭС снизить транзакционные издержи.



Соглашением определены единые принципы осуществления государственного контроля для пресечения контрабандной и контрафактной продукции, защиты добросовестных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.



Вступление в силу соглашения позволит участникам ювелирного рынка стран ЕАЭС реализовать потенциал взаимной торговли, выйти на новые рынки и получить взаимную выгоду за счет кооперации. Эффективным дополнением принятого соглашения является план мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран для устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке союзных государств.



В плане мероприятий предусмотрено создание институциональной среды и инфраструктуры для развития ювелирной промышленности, обеспечение экспорта ювелирной продукции. Кроме того, предусмотрено упрощение порядка прохождения процедуры госконтроля в сфере производства и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней при оформлении международных почтовых отправлений в адрес физических лиц, создание дополнительных механизмов стимулирования действующих и вновь создаваемых брендов производителей ювелирной продукции.



Подписание соглашения и плана мероприятий является важным экономическим и имиджевым результатом интеграции стран союза, что способствует повышению мировой конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС в ювелирной отрасли, а также продвижению и популяризации ювелирной отрасли на национальном и международном уровне.



"AK&M" от 30.10.2019