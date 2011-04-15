Дайджест газеты "Ведомости" от 31 октября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 31 октября 2019 года.





ИСПЫТАНИЯ НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ РАКЕТЫ СТАРТУЮТ В НАЧАЛЕ ГОДА



ПРИНЯТЬ "САРМАТ" НА ВООРУЖЕНИЕ ПЛАНИРУЮТ В 2021 ГОДУ



Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в начале 2020 г., сообщил человек, близкий к Минобороны, и подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников "Ведомостей": планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк - Кура военные впервые с 1987 г. проведут испытательный пуск из позиционного района в Оренбургской области, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения, знает он: "При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.".





В РОССИИ РАСТЕТ СПРОС НА БОЛЕЕ ДОРОГОЕ БУРЕНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИН

РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПОКА СДЕРЖИВАЕТ СДЕЛКА ОПЕК+



Российские нефтесервисные компании в 2018 г. получили на 3% больше выручки, чем годом ранее, - 1,45 трлн руб., пишут эксперты Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР) в "Обзоре нефтесервисного рынка России - 2019". Основным драйвером роста рынка стало увеличение почти в 1,5 раза выручки от ремонта скважин. Этот сегмент вырос на 70 млрд руб. Спрос на разведочное и эксплуатационное бурение увеличился всего на 1,3% (6,6 млрд руб.). При этом отсутствие роста добычи и темпов бурения вызвано ухудшением условий добычи и ростом спроса на более дорогое горизонтальное бурение.





ЭКОНОМИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗДАВАТЬ РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО

НА ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 430 МЛРД РУБЛЕЙ



Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в "Мониторинге РАНХиГС".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 31.10.2019