Дайджест газеты "Коммерсант" от 31 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 31 октября 2019 года.



ХАКЕРЫ ВСТРОИЛИСЬ В ГОССТРУКТУРЫ

АТАКАМ ГРУППИРОВКИ ИЗ АЗИИ ПОДВЕРГЛИСЬ РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Хакерская группировка Calypso с азиатскими корнями в этом году атаковала российские госучреждения, выяснила компания Positive Technologies. По ее данным, следы вредоносного программного обеспечения обнаружены как минимум в двух организациях из РФ. Основная часть атак пришлась на Индию, Бразилию и Казахстан, при этом мог быть скомпрометирован весь объем данных пострадавших структур, в том числе конфиденциальная информация.





ФИРМЫ-ПЯТИДНЕВКИ

СЛЕДСТВИЕ РАСКРЫЛО СХЕМЫ ХИЩЕНИЙ СРЕДСТВ ИЗ ПРОМСВЯЗЬБАНКА



"Ъ" стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.





ВАГОНЫ НЕ ДОЕХАЛИ ДО ЗАКАЗЧИКА

ПО ОБВИНЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ЗАОЧНО АРЕСТОВАН ЭКС-ГЛАВА РТХ



Тверской суд столицы заочно арестовал бывшего главу "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании "ВЭБ-лизинг" (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на лечении, однако суд не посчитал этот довод убедительным.





БЕСПИЛОТНИКИ ОТЪЕЗЖАЮТ ОТ "ЯНДЕКС.ТАКСИ"

СП "ЯНДЕКСА" И UBER СОЗДАСТ КОМПАНИЮ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТА





"Яндекс.Такси" решила создать отдельную компанию для развития беспилотных автомобилей "Яндекс.СДК" и, по данным источников "Ъ", рассматривает возможность привлечения в нее партнера. Сделка позволит "Яндекс.Такси" повысить рентабельность накануне планируемого IPO, но компании, возможно, придется уступить контроль в беспилотном направлении, полагают аналитики. В "Яндексе" утверждают, что не рассматривают передачу контроля в активе.





ОТЕЛЬЕРЫ ВЫСЕЛЯЮТСЯ ИЗ ПЛЕСА

ГОСТИНИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НА ПРОДАЖУ



Владельцы гостиниц на одном из самых известных направлений внутреннего туризма - в Плесе Ивановской области - задумались о выходе из бизнеса. Так, Елена Маньенан хочет продать свой комплекс "Частный визит" за 130 млн руб., а в числе интересантов могут быть Ginza Project и Azimut Hotels. Несмотря на востребованность Плеса у путешественников, турпоток на этом направлении уже начал снижаться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 31.10.2019