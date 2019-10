Повтор! Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство нового магистрального морского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом говорится в сообщении компании и Датского энергетического агентства, которое выдало разрешение.



Разрешение охватывает участок маршрута газопровода протяжённостью 147 км.



Подготовительные работы, такие как установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры (кабели и газопроводы), а также трубоукладка, начнутся в ближайшие недели. Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген.



На сегодняшний день уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода. Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению.



"Северный поток-2" - газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год - пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим "Северным потоком". Его протяжённость составит более 1.2 тыс. км. Реализацией нового проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является Газпром.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 30.10.2019