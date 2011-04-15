Повтор! Инфляция за неделю, с 22 по 28 октября, была нулевой

Инфляция за неделю, с 22 по 28 октября 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала октября инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.4%.



За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 2.4%, яйца куриные - на 1.2%, чай - на 0.4%, рыбу мороженую - на 0.3%, говядину и маргарин - на 0.2%. Одновременно цены на пшено снизились на 1.2%, сахар-песок - на 1.1%, мясо кур - на 0.4%, муку пшеничную - на 0.3%, консервы мясные, масло подсолнечное, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные и карамель - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.1%, в том числе на помидоры - 7.5%, огурцы - 7.4%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 1.5%, лук репчатый - на 1%, морковь и яблоки - на 0.7%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо выросли на 0.3%.



"AK&M" от 30.10.2019